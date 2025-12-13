Unha licite es òbres tà consolidar eth campanau
Destinarà 78.000 euros deth PUOSC tara glèisa de Santa Eulària. Trabalhs tà estabilizar-ne era estructura e hèr-la visitabla
Era Entitat Municipau Descentralizada (EMD) d’Unha, plaçada en municipi de Naut Aran, a trèt a concors òbres tà consolidar eth campanau dera glèisa parroquiau de Santa Eulària, un des emblèmes deth romanic aranés. Eth projècte, damb un pressupòst de 78.000 euros (IVA includit), dejà a estat enviat ara Comission d’Auviatge deth Conselh Generau d’Aran entara sua ratificacion. Es enterpreses interessades poderàn presentar es apertientes aufèrtes enquiath dia 17 de deseme.
Eth campanau, erigit en an 1775 (sègle XVIII) sus eth temple romanic originau deth sègle XII, presente actuauments henerècles d’importància enes sòns murs que hèn de besonh ua intervencion urgenta.
Es trabalhs previsti includissen era rejunta de murs damb mortèr, eth grapatge de henerècles mejançant barres de hèr, era installacion de dus cercles metallics de perfil circular ancladi en mur damb resines epoxidiques e barres roscades, atau coma era installacion d’ua naua escala interiora d’estructura metallica e escalons de husta.
Aguestes actuacions permeteràn estabilizar era estructura e garantir era seguretat des visitaires, pr’amor qu’er objectiu finau ei redaurir eth campanau ath public dempús d’ans barrat.
Era durada estimada des òbres ei de tres mesi e ei previst qu’era se hèsque pendent era primauera, un viatge artenhuda era autorizacion deth Bisbat d’Urgelh, propietari der edifici religiós.
Era glèisa de Santa Eulària d’Unha ei protegida laguens der Inventari deth Patrimòni Arquitectonic de Catalonha e consèrve ena semiesfèra dera absida centrau valuoses pintures muraus romaniques damb fragments d’un pantocrator rodejat deth tetramòrf, ua representacion unica ena Val d’Aran. Atau madeish, eth temple sauve fresqui deth sègle XVI que representen scènes bibliques, coma era oracion en Getsemaní, eth punet de Judas, era flagellacion de Crist e eth Judici Finau, çò que la convertís en ua des mès singulares dera Val d’Aran.