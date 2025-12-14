Cedeixen a l’ajuntament un observatori astronòmic
El consistori el condiciona per obrir-lo al públic. Tramita de forma paral·lela convertir el municipi en zona de màxima protecció lluminosa
L’ajuntament de Senterada treballa per condicionar i obrir al públic un petit observatori astronòmic que permetrà divulgar l’observació del firmament nocturn entre veïns i visitants. L’ha cedit un veí del municipi, i disposa d’una cúpula amb telescopi i una sala annexa on s’instal·laran un ordinador i una pantalla per reproduir les imatges captades pel telescopi.
L’alcalde, Antoni Toló, va explicar que s’està redactant el projecte tècnic per habilitar aquest espai i posar-lo en funcionament amb activitats guiades. “Estem rebent assessorament del Centre d’Observació de l’Univers d’Àger per definir els passos a seguir”, va detallar el primer edil, que va destacar el valor divulgatiu i educatiu d’aquesta iniciativa.
Abans de l’obertura, el consistori s’haurà d’assegurar finançament. Toló va assenyalar que preveuen sol·licitar ajuts als departaments de Cultura i Indústria, així com a la Diputació, amb l’objectiu de cobrir els costos d’adequació de l’espai i del material necessari.
El projecte està estretament vinculat al procés que ha iniciat l’ajuntament per declarar el terme municipal com a zona E1, la categoria de màxima protecció davant la contaminació lluminosa. Actualment, Senterada compta amb la categoria E2, de protecció alta, però el consistori busca fer un pas més per preservar la visibilitat del cel nocturn.
La qualificació E1 implica que tot l’enllumenat exterior s’haurà d’adaptar en un termini màxim de quatre anys a les característiques exigides, com l’ús de llum ambra de vapor de sodi o led PC-Ambre, orientada a reduir el flux lluminós cap al cel. “Ens vindrà bé reduir la contaminació lluminosa i protegir la nit estrellada de Senterada a l’hora de posar en marxa l’observatori”, va subratllar Toló. L’ajuntament ha iniciat consultes amb els establiments afectats per la nova categoria, entre els quals cases rurals, el càmping municipal i algunes granges, que hauran d’adaptar la seua il·luminació exterior. Part d’aquesta inversió podria estar subvencionada, segons va indicar l’alcalde, que considera que la millora contribuirà no només a l’astronomia, sinó també a reforçar el turisme sostenible i el respecte per l’entorn natural del municipi.