EMERGÈNCIES
Crema de matinada un cotxe a Montferrer
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir a la matinada en l’extinció d’un incendi en un cotxe a Montferrer i Castellbò. Van ser alertats a les 3.57 hores i el vehicle va quedar calcinat per complet. Hi va acudir una dotació i no hi va haver més afectació. D’altra banda, els Bombers van sufocar ahir a la matinada un incendi en una caseta de plàstic de 15 metres quadrats en un jardí de Castellnou de Seana. Es va declarar a les 0.19 hores a l’avinguda Pla d’Urgell. A les 10.07 hores va cremar una estufa de gasoil en una empresa d’Alcoletge, mentre que a Vilanova de la Barca a les 12.41 hores hi va haver un conat d’incendi en una casa del carrer Major.