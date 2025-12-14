POLICIA
Liciten per 29 milions la comissaria central dels Mossos a Ponent
També acollirà la seu els Agents Rurals i serà al barri de la Bordeta
Infraestructures de la Generalitat va treure divendres a concurs un contracte valorat en 29,3 milions d’euros per redactar el projecte i executar les obres de la futura seu central dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial de Ponent. Es tracta de la segona comissaria que hi haurà a la capital del Segrià. També serà la seu dels Agents Rurals i estarà ubicada en una finca del barri de la Bordeta, com va avançar SEGRE.
El pressupost de licitació destina 1,3 milions per a la redacció del projecte, mentre que els 28 milions restants seran per a la construcció de l’edifici i la urbanització i adequació de la finca.
El termini d’execució previst al contracte és de 12 mesos per redactar el projecte i 29 mesos per construir l’equipament. Les empreses interessades podran presentar ofertes per optar a adjudicar-se el contracte fins al dia 14 de gener.
Serà la seu de la Regió Policial de Ponent, que inclou les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, les Garrigues, la Noguera, l’Urgell i la Segarra. La previsió és que el complex també inclogui la nova seu dels Agents Rurals al Segrià. Així mateix, l’actual comissaria dels Mossos a la capital del Segrià, situada al carrer Sant Hilari, serà específica per a la comarca.
La futura comissaria és un compromís que van assumir la Generalitat de Catalunya i la Paeria fa anys i es construirà en una finca municipal de l’avinguda Fontanet, al barri de la Bordeta, després que es descartés edificar-la al Centre Històric al no haver-hi solars que complissin els requisits necessaris per acollir aquest equipament. De fet, el juliol passat la Paeria va aprovar la cessió del solar a la Generalitat perquè iniciés els tràmits per a la construcció de l’edifici.
Val a recordar que, des de mitjans d’aquest any, s’està construint una nova comissaria dels Mossos a Mollerussa, que serà la seu de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-les Garrigues.