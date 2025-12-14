CERTÀMENS
Preixana, capital dels aliments de proximitat
Preixana és aquest cap de setmana la capital dels productes alimentaris de proximitat amb la 12a edició de la Fira De Prop. Acull uns 25 expositors del territori i es complementa amb un ampli programa d’activitats, que aquest any posa l’accent en la cultura amb l’associació Paupaterres. En aquest sentit, ahir va tenir lloc un concert de les corals infantils Mestre Güell de Tàrrega i Nova Cervera de la capital de la Segarra, una actuació del cantautor Miquel del Roig i un taller de grafiti amb Tope. També es va presentar la màquina expenedora de productes a granel KiloZero i el nou Torró de Pedra Seca de l’associació Leader de Ponent.
La diputada socialista Judith Alcalà va ser l’encarregada d’inaugurar el certamen i va saludar tots els expositors acompanyada de l’alcalde, Jaume Pané, la directora de la fira, Sandra Heras, i altres alcaldes de la comarca de l’Urgell. Tots van destacar la importància de promocionar els productes que s’elaboren al territori que, a més, són de gran qualitat.
Avui la fira s’iniciarà amb la sisena cursa i caminada Entre Cabanes, amb 400 participants, i es podrà visitar de 10.00 a 15.00 hores.