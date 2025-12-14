Reobre al públic l’església de Sort després de les obres per despreniments
L’església parroquial de Sort va tornar ahir a obrir les portes al públic amb una missa després de les obres de restauració que s’han portat a terme durant les últimes setmanes (a la foto). Els treballs es van iniciar el 24 de novembre, després que el dia 15 del mateix mes es produís el despreniment d’un petit tram de la cornisa de la façana principal, que va afectar també la coberta de l’immoble municipal contigu i la rampa d’accés al temple.