Reobriran els accessos a Escàs i Caregue el febrer del 2026
Les obres de recuperació dels accessos als nuclis d’Escàs i Caregue, al municipi de Rialp, avancen després del despreniment que va danyar greument les pistes. L’ajuntament confia a reobrir-los al febrer, si les condicions meteorològiques ho permeten. S’està culminant la instal·lació de malles dinàmiques per assegurar el pendent afectat i posteriorment es restaurarà el ferm. El cost dels treballs superarà els 600.000 euros, finançats per Territori i la Diputació.