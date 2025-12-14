MILLORES
La rotonda de l’Eix Pirinenc a Montferrer, al març
L’Estat va adjudicar les obres l’estiu passat per 730.000 euros
Les obres per construir la rotonda que regularà el trànsit de vehicles a l’encreuament de l’Eix Pirinenc (N-260) amb la carretera que condueix a l’aeroport i al poble de Montferrer, a l’Alt Urgell, començaran a finals de març de l’any que ve. L’anunci el va fer ahir l’alcalde de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, que espera que aquesta glorieta “acabi sent una realitat” i no pateixi més retards.
El ministeri de Transports va adjudicar la construcció de la rotonda l’estiu passat per 729.630 euros a l’empresa Pasquina. La previsió inicial era començar els primers moviments de terra abans de la campanya d’hivern, segons van indicar fonts del Govern espanyol l’estiu passat. Aquest tram de l’Eix Pirinenc suporta un moviment de 15.000 vehicles al dia.
Veïns i institucions fa més d’una dècada que reclamen la millora de la seguretat en aquesta intersecció. Ja l’any 2013, famílies de l’escola de Montferrer van iniciar mobilitzacions per denunciar la perillositat de la via, que parteix en dos el municipi. L’encreuament està regulat actualment amb diversos illots i senyals de cediu el pas a la carretera nacional, i amb senyals de stop a la carretera local.
El ministeri de Transports va convocar un primer concurs públic el 2022 que va quedar desert. Va tornar a licitar l’obra després de revisar a l’alça el preu de sortida, que va augmentar en més d’un 40% (841.613 euros). El termini d’execució dels treballs serà de cinc mesos. El principal problema d’aquest punt és la dificultat d’incorporació dels vehicles que surten de Montferrer i Aravell cap a la carretera principal, sobretot en els moments de més trànsit.