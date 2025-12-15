REGADIU
Més del 70% de les terres del Canal d’Urgell ja han votat ‘no’ al pla de modernització
Les col·lectivitats de Montgai, Linyola i Bellvís imposen una majoria de rebuig a falta que es pronunciïn vuit de les vint col·lectivitats. Ivars d’Urgell i Miralcamp enfilen avui el tancament de les votacions
La proposta de la Generalitat i la direcció del Canal d’Urgell per modernitzar el sistema de reg va patir ahir tres nous revessos en les col·lectivitats de Bellvís, Montgai i la número 5 de Linyola, amb els quals el resultat del procés de consulta als regants va fer un salt qualitatiu: el rebuig del projecte en els seus actuals termes es va situar al voltant de les tres quartes parts de la superfície regable amb un acumulat del 73,4%.
L’escenari presenta clares victòries del no en deu col·lectivitats que sumen 51.485 hectàrees, l’escanyolit suport al projecte d’una de 953, la de les Borges, i la suspensió de la votació en una altra de 987, la número 20 de Linyola.
El resultat nuclear, el de sí o no, ja resulta clar a falta que es pronunciïn les vuit col·lectivitats restants, que sumen 32.422 hectàrees. Les de Miralcamp i Ivars d’Urgell reprenen aquesta tarda un procés amb una fase inicial que acaba dijous a Bellcaire, a falta de conèixer si la junta de govern acorda el dia 18 mantenir o no la votació dels síndics inicialment programada per al dia 21.
El registre de vots acumulat en les tres primeres setmanes de votacions en les comunitats de base comporta clares interpel·lacions a diverses instàncies: a la direcció del canal, per l’escàs suport de les bases a la seua posició en aquest tema, i a la Generalitat, el plantejament inicial de la qual ha estat rebutjat sense que es conegui el pla b.
I també la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), que en plena reducció dels recursos hídrics del Segre i la Pallaresa pel canvi climàtic, es troba que un dels principals consumidors de la conca, amb una demanda de més de 600 hm3, rebutja la principal mesura d’estalvi que s’ha posat sobre la taula davant d’un horitzó de retallades: del 15,52% sobre la concessió oficial i del 22,67% sobre el cabal previ a la sequera.
Ahir, el no es va imposar amb claredat en la col·lectivitat número 5 de Linyola, en què l’escrutini va donar un resultat de 609 vots en contra (93,5%) davant 43 a favor (6,5%), amb un de nul i cap en blanc. En total es van emetre 653 vots d’un cens de 1.450, la qual cosa representa una participació del 45%. Aquesta comunitat era una de les quatre en les quals es plantejava iniciar la modernització.
A la col·lectivitat número 12 de Bellvís, el resultat va ser de 784 nos (85%) i 133 sís (14,4%), a més de 4 vots en blanc (0,4%) i 1 de nul, després d’haver comptabilitzat 922 paperetes.
A la número 1, la de Montgai, el resultat va ser més ajustat, amb 526 nos (57,4%) i 390 sís (42,6%) amb una participació del 80%.
Diferents models de representació del vot segons les col·lectivitats
Què votaran (si voten) els 135 síndics el dia 21? No hi ha una sola resposta. La majoria de les col·lectivitats apliquen un sistema similar al dels electors presidencials en les convocatòries dels EUA, en el qual tots els síndics, amb independència de la proporció dels vots, assumeixen la postura col·lectiva. Algunes, com la 12 de Bellvís, deleguen la representació a les demarcacions (municipis), fet que suposaria set nos, tres sís i l’abstenció a Cubells, on hi va haver empat. La direcció del canal manté que cada síndic té llibertat de vot. Es desconeix la posició dels representants dels proveïments municipals i els usuaris hidroelèctrics.
Una junta de govern decisiva tan sols tres dies abans del 21-D
La junta de govern del Canal d’Urgell té previst decidir dijous vinent, dia 18, si manté o desconvoca (com van anunciar la Generalitat i el president del canal, Amadeu Ros) la definitiva votació dels síndics sobre la proposta de modernització convocada per al diumenge 21. El 18 acaben a Bellcaire les votacions de les col·lectivitats de base, en les quals el no s’ha imposat d’una manera rotunda. En aquesta junta s’ha de decidir si es vota i, en cas de mantenir la convocatòria, si es porta a terme una votació secreta amb paperetes i urna, que és el model habitual, o una de nominal, que requereix sol·licitud i aprovació, en la qual cada síndic canta el seu vot.