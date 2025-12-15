Planificació de centres escolars davant el creixement demogràfic
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va visitar Tàrrega dijous passat per treballar en la planificació de places i equipaments amb la finalitat de donar resposta a l’augment demogràfic que registra el municipi, tenint en compte que en els últims deu anys la població s’ha incrementat un 16,4 per cent. Després d’una reunió de treball a l’ajuntament amb l’alcaldessa, Alba Pijuan, i la regidora d’Educació, Alba Castellana, van visitar les aules de l’escola Àngel Guimerà, on la consellera va poder conversar amb l’equip docent i observar el funcionament del dia a dia d’aquest centre.