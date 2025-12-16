Fraga habilita 140 places d’aparcament, la majoria gratis
Els nous espais es concentren al nucli antic i al barri dels Afores
L’ajuntament de Fraga ha posat en marxa un pla d’actuacions urbanístiques amb què preveu habilitar un total de 140 noves places d’aparcament, la majoria gratuïtes, al nucli antic de la ciutat i al barri dels Afores, al costat dels Jardins Carmen Costa. En la primera d’aquestes àrees està previst ubicar 68 places i en la segona, al marge esquerre del riu Cinca, 72.
La plaça de l’Hort de l’Hospital disposarà de dotze aparcaments, a què se suma que se senyalitzaran els de l’esplanada del Sotet i s’organitzaran els del carrer Arribas. També està previst enderrocar un dels immobles situats davant la sala Florida a fi d’ampliar la vorera de la costa Sant Quintí.
Als Afores, es crearan noves places al costat del col·legi Sant Josep de Calassanç i l’Escorxador. La plaça del passeig de la Constitució tindrà un nou pàrquing.
Una mica més de la tercera part de les places, 46, són blanques, és a dir, sense preu ni limitació de temps per estacionar. El gruix, 84, més de la meitat, seran de tipus verd, és a dir, gratuïtes però amb limitació temporal per a l’aparcament. Les deu restants seran blaves, de pagament segons el reglament de l’ORA (Ordenança de Regulació de l’Aparcament).
Deu actuacions
L’habilitació d’aquests nous estacionaments s’inclou en un programa de deu actuacions que l’ajuntament ha batejat com a Fraga connecta, les dos peces principals del qual són l’execució dels Jardins Carmen Costa i la substitució de les escales mecàniques del carrer Arribas, que es troben fora de servei, i la substitució per un ascensor a l’edifici Airetas.
Aquestes actuacions tenen un pressupost d’1,5 milions d’euros.
Finançament extern
Entre la desena d’obres incloses en el programa es troba l’ampliació del pont petit. El pressupost d’aquesta actuació se situava en 1,8 milions d’euros, encara que l’equip de govern supedita l’execució a aconseguir finançament extern.
El deteriorament havia provocat preocupació entre els veïns del nucli antic, que feia temps que reclamaven una actuació urgent. L’actuació inclou la substitució de les antigues conduccions per altres de noves.
Renoven la xarxa de clavegueres del carrer Bujaraloz pel deteriorament
L’ajuntament de Fraga ha emprès les obres de renovació integral de la xarxa de sanejament al carrer Bujaraloz de Fraga, una actuació executada per l’empresa Construrrea que compta amb un pressupost aproximat de 9.000 euros. La infraestructura subterrània de la xarxa de canalització de les aigües residuals presentava en aquesta zona deficiències estructurals imputables, segons fonts municipals, a l’antiguitat de les canonades i a l’existència de filtracions.