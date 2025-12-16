POLÍTICA
Junts Impulsem aprovarà els comptes de la Diputació per al 2026
Junts Impulsem votarà a favor dels pressupostos del 2026 de la Diputació en el ple de dijous. Així ho ha acordat el grup més nombrós de l’organisme, amb 10 dels 25 diputats, després de les negociacions mantingudes amb èxit amb l’equip de govern format per ERC, PSC, UA i Pacte Local.
El cap de l’oposició, Jaume Ars, va valorar positivament l’acord “ja que farem arribar més recursos a ajuntaments i consells”. Va indicar que en exercicis anteriors la institució va executar un percentatge molt baix dels comptes, “cosa que no podem permetre. Per responsabilitat ens hem implicat en una millor eficiència en la seua aplicació”.
Va destacar l’acord en el referit a externalitzar els serveis d’atenció a la salut pública perquè els consistoris tinguin més recursos, partides per millorar els serveis d’assistència tècnica (SAT) als pobles, la retirada d’amiant i una millor gestió de la llei de benestar animal. Per la seua part, el PP hi votarà en contra atès l’escàs grau d’execució del pressupost d’aquest any.