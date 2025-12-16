REGADIUS
El ‘no’ a la modernització de l’Urgell suma unes 10.000 hectàrees més
President i junta de govern neguen interessos particulars i defensen la seua gestió
Les col·lectivitats de Miralcamp i Ivars d’Urgell, que compten amb unes 10.000 hectàrees, es van sumar ahir al no a la modernització del Canal d’Urgell al registrar 1.672 vots contraris entre les dos (dels 2.002 que hi va haver en total). A la primera, la número 13, es van comptabilitzar 887 (80,7%) vots negatius i 205 (18,67%) a favor. En blanc n’hi va haver 4 i nuls, 2. El total va ser de 1.098. La jornada es va celebrar a la sala d’actes de l’ajuntament de Miralcamp i des del primer moment es van registrar cues de persones que arribaven fins al carrer. A la número 4 d’Ivars, el no es va imposar amb 785 (86,8%) vots mentre que el sí en va aconseguir 114 (12,61%). N’hi va haver 5 en blanc i 904 en total. Totes les demarcacions van ser contràries al projecte menys la de l’Estany, on va guanyar el sí, amb pocs vots a comptabilizar. El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, i la junta de govern, van refutar crítiques després de les últimes votacions. Contra el que s’ha dit les últimes setmanes, van remarcar que la modernització “no és un caprici polític, sinó una necessitat, ja que el reg a manta no es pot mantenir en previsió de futures sequeres”. Asseguren que “no s’ha cuinat el projecte a l’esquena dels regants”, perquè des del 2021 s’han fet 130 reunions informatives, assemblees i sessions tècniques. Van remarcar que ni el president ni la junta treballen per interessos particulars, “ja que tots som regants” i “el president només vota en cas d’empat”. També van destacar que el preu aconseguit és inferior a altres modernitzacions i que s’han sol·licitat al Govern més ajuts. Incideixen que no hi haurà fusió amb el Segarra-Garrigues, ni transvasaments a Barcelona.
Unes 22.000 hectàrees pendents de votar fins dijous que ve
Castellnou de Seana i Torregrossa acullen avui l’assemblea per decidir el vot de la modernització de les col·lectivitats 7 i 14, respectivament. Així, demà estan previstes tres votacions. A Bellpuig, la Sala Gran de la Llotja acollirà la de la col·lectivitat número 8; el Centre Cívic de Golmés serà l’escenari de la votació de la col·lectivitat número 9, mentre que el poliesportiu de Miralcamp reunirà els de la 10. El tancament arribarà finalment dijous a Bellcaire, amb la número 3.