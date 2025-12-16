Quatre detinguts per 14 robatoris de gasoil en tràilers a l’AP2 i l’N-II
Buidaven els dipòsits amb bombes potents
Efectius de la Guàrdia Civil de Fraga i d’Alcolea de Cinca, amb el suport de la Policia Local de la capital del Baix Cinca, han detingut quatre persones i investigat dos més com a presumptes autors de diversos robatoris de gasoil perpetrats a partir de l’octubre del 2024.
L’operació, batejada com a PECA119, ha permès aclarir la comissió d’almenys 14 delictes de robatori amb força, un altre de pertinença a grup criminal i un més de falsedat documental la comissió del qual ha generat uns perjudicis econòmics del voltant a 12.000 euros.
Grup itinerant europeu
Els robatoris de gasoil es produïen en vehicles pesants i camions estacionats en àrees de servei i descans de les carreteres AP-2 i N-II al seu pas per Fraga, que va portar l’Equip Roca de la Guàrdia Civil a obrir una investigació que va acabar amb la identificació dels integrants d’un presumpte grup itinerant que operava en diversos països europeus. Utilitzaven eines especialitzades i, per dificultar la identificació, matrícules falses.
La matinada del 8 de desembre, una patrulla va sorprendre in fraganti quatre membres del grup mentre cometien un robatori de gasoil en una àrea pròxima a Fraga amb dos bombes d’alta potència.
Els agents van trobar als vehicles que utilitzaven indicis que els vinculaven amb robatoris anteriors. La jutge de guàrdia de Fraga va enviar a la presó els quatre detinguts.