SEGURETAT
Tàrrega registra una de les resolucions de delictes més altes, d’un 57,8%
La policia frustra 44 intents d’okupació
Tàrrega tanca el 2025 amb un balanç de seguretat marcat per la reducció dels delictes contra el patrimoni (robatoris) de gairebé un 7% i un índex de resolució de fets delictius d’un 57,8%, un dels més alts de les comarques de Lleida i per sobre de la mitjana catalana (40%).
Les dades es van donar a conèixer ahir a la junta local de seguretat. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar un augment de les detencions, l’índex és d’un 68%, que va atribuir a un increment de recursos humans.
A més, va posar de relleu el baix índex de sinistralitat malgrat l’elevada mobilitat amb més de 60.000 vehicles, molts dels quals a causa de la C-14, i 20.000 vianants diaris. “No arribem a un accident per dia, tots de caràcter lleu”, va assenyalar en aquest sentit.
En matèria d’okupacions, la Policia Local ha frustrat 44 intents durant l’any i només s’han denunciat nou casos, dels quals set es van resoldre immediatament gràcies a la intervenció dels Mossos d’Esquadra. Tàrrega presenta una taxa de 41,7 fets delictius per cada 1.000 habitants, molt inferior a la mitjana catalana (62,38) i a la de la Regió Policial de Ponent (50,81).
El director d’Interior a Lleida, Josep Ramon Ibarz, va voler destacar “la magnífica col·laboració i eficàcia dels cossos de seguretat”.
L’ajuntament preveu reforçar la plantilla de la Policia Local el 2026 amb dos nous agents per assolir els 21. A més, ampliarà el nombre de càmeres de videovigilància. Dos de les noves s’instal·laran pròximament a la zona esportiva.
També està en preparació una ordenança sobre civisme que inclou l’ús de patinets elèctrics i bicis. A la comissaria dels Mossos treballen 100 agents.