La CHE rehabilitarà al gener la ‘casilla’ del canal
La número 8, amb un pressupost de 200.000 euros. Recuperaran els elements constructius originals d’aquesta edificació
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir la casilla número 8 del Canal Auxiliar del Canal d’Urgell, situada en el punt quilomètric 32, a l’encreuament amb la séquia principal, dins del terme municipal del Palau d’Anglesola.
En aquest enclavament, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) preveu iniciar el proper mes de gener les obres de rehabilitació de l’immoble. La restauració s’integra al projecte Estratègia per a la millora de la biodiversitat a l’àrea regable dels Canals d’Urgell, amb un pressupost global de 3 milions d’euros, emmarcat en el Pla Hidrològic de l’Ebre 2022-2027.
Els treballs a la casilla 8, que superen els 200.000 euros, permetran recuperar els elements constructius originals i els espais interiors d’aquesta petita edificació d’una sola planta, lleugerament elevada, d’uns vuitanta metres quadrats, que en el seu dia s’utilitzava per a tasques de vigilància del sistema de reg.
Crespín va estar acompanyat pel president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros; la directora de la fundació del canal, Maribel Pedrol; i l’alcalde del Palau d’Anglesola, Francesc Balsells.
El subdelegat va destacar que la intervenció aportarà beneficis per a la biodiversitat de l’entorn i, alhora, impulsarà la recuperació d’un element patrimonial avui en desús, vinculat a la història i al manteniment de la infraestructura hidràulica. Aquesta casilla és una petita construcció d’una sola planta, lleugerament elevada, que era utilitzada pels regants en tasques de vigilància.
Té una superfície d’uns 80 metres quadrats i les obres que es portaran a terme permetran rehabilitar i recuperar els elements constructius originals i els espais interiors.