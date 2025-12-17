Implanten la recollida porta a porta als polígons
Retiraran l’actual sistema i es repartiran un centenar de contenidors entre les empreses. La mesura busca millorar les dades de la selectiva
L’ajuntament de Golmés, en col·laboració amb el consell comarcal del Pla d’Urgell, implantarà un sistema de recollida de residus porta a porta als polígons industrials del municipi (Colomer, Golparc, El Pla i La Cometa) a partir de la segona quinzena de gener del proper any, amb l’objectiu de millorar les dades que hi ha de la recollida selectiva. La decisió arriba després de les queixes de les empreses per un ús inadequat dels contenidors que hi ha actualment, amb abocaments fora dels recipients, dipòsit de voluminosos i presència de residus industrials no autoritzats, tal com va explicar ahir l’alcalde, Jordi Calvís.
Amb el nou model, es retiraran tots els contenidors de superfície i es repartiran més d’un centenar de dipòsits de 240 litres entre les empreses que hi ha a la zona. Aquests recipients estaran destinats exclusivament a la fracció resta (material de rebuig), amb una recollida setmanal. Els comerços que generin paper i cartró comercial comptaran també amb recollida porta a porta setmanal.
El material s’haurà d’entregar doblegat, recollit i col·locat dins d’una caixa davant de l’establiment, seguint les indicacions del servei. Per a la resta de fraccions, als voltants del polígon Golparc hi ha habilitades dos àrees soterrades on es podran dipositar altres tipus de residus, segons va remarcar el primer edil.
A més, la deixalleria comarcal del Pla (a Mollerussa), davant l’institut Terres de Ponent, continuarà disponible per a usos puntuals, especialment quan es generi un volum superior a l’habitual.
El consistori remarca que aquesta mesura pretén ordenar el procés de recollida i tractament de residus i avançar cap a un sistema més eficient i sostenible. Segons les previsions, el nou dispositiu permetria reduir al voltant de 100 tones anuals de residus incontrolats.
Aquest sistema de recollida porta a porta ja s’utilitza també al polígon industrial de Vila-sana. Tant Golmés com Vila-sana es trobaven a la cua dels municipis amb pitjors dades anuals de reciclatge de la comarca del Pla d’Urgell, en bona mesura per l’impacte dels polígons industrials.
Amb aquesta actuació es busca revertir la situació i millorar els indicadors de recollida selectiva.