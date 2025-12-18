La Diputació de Lleida aprova el pressupost i desencalla l'Eix de les Garrigues
Els comptes pugen un 35% més, fins als 223.742.326 euros
El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous el pressupost del 2026, que puja un 35% més fins als 223.742.326 euros amb el recolzament dels quatre grups de l'equip de govern (ERC, PSC, UA i APL), a més del de Junts. Els dos diputats del PP hi han votat en contra.
La diputada de Serveis Tècnics, Cristina Moron, ha avançat que el pressupost inclou una partida per l'Eix de les Garrigues Altes, que s'ha desbloquejat després de mesos en què els ajuntaments demanaven més recolzament en el projecte.
El president, Joan Talarn, ha remarcat que per primer cop els comptes inclouen una partida per "catàstrofes meteorològiques" de dos milions d'euros. També n'hi haurà 15 més per obres de millora en l'eficiència de les xarxes d'aigua; la substitució d'infrastructures d'amiant i equipaments d'esports.
El cap de l'oposició (Junts, amb 10 dels 25 escons), Jaume Ars, ha remarcat la capacitat de diàleg i pacte entre forces polítiques de diferents colors. El portaveu del PP, Xavi Palau, ha recordat que el seu vot contrari respon al desacord pel que considera encara un baix nivell d'execució dels pressupostos aquest 2025, del 60%.