Els veïns decidiran si s’enderroca o es manté l’antic centre de salut
El nou CAP obrirà la primavera del 2026
El nou Centre d’Assistència Primària (CAP) d’Almenar obrirà les portes a la primavera, segurament entre març i abril, ja que les obres estaran acabades al febrer, segons va explicar l’alcaldessa, Teresa Malla. “Una vegada que quedi llest l’edifici, el trasllat es farà en pocs dies.” Sobre la funció que es donarà a l’antic equipament que quedi en desús s’han plantejat dos possibilitats: reutilitzar-lo com a seu d’associacions i entitats, ja que l’estructura és segura, o bé enderrocar-lo i habilitar una zona verda enjardinada al costat de l’antic edifici de les escoles, va indicar Malla.
L’esmentat equipament necessita una reforma profunda del sistema de clavegueram, deficient en aquesta zona de la localitat. L’alcaldessa va remarcar que seran els veïns els que elegeixin entre una o altra opció. “És cert que els tècnics consultats aconsellen enderrocar-lo i fer una nova infraestructura”, va incidir.
Les obres es van iniciar el setembre del 2024, després de gairebé vuit anys d’espera. S’ubicarà en un solar entre els carrers Horta i Pompeu Fabra, al costat de l’N-230 per facilitar l’accés de les ambulàncies i costarà més de 3,3 milions d’euros. Passarà de dos metges de família actuals a comptar amb quatre quan entri en servei, segons les previsions de la conselleria de Salut.
El local on es troba ara el centre mèdic presenta nombroses deficiències i falta d’espai. El consistori treballa a millorar els accessos. Així, el futur CAP construït per Salut passarà dels dos metges de família actuals a quatre quan entri en servei a principis de l’any que ve. Tota la plantilla de l’ambulatori es desplaçarà a les noves instal·lacions.