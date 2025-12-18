Larves d’insectes, matèria primera per alimentar bestiar
L’empresa Dapibus sospesa criar-ne a Seròs com a base per a alimentació animal. El Consorci del Segrià Sud li va proposar instal·lar-se a la comarca
Una empresa del sector biotecnològic estudia instal·lar-se a Seròs. Es tracta de Dapibus, dedicada a criar larves d’insectes per utilitzar-les com a matèria primera per a alimentació animal. Aquesta firma catalana, fundada el 2021 i que actualment desenvolupa la seua activitat a la localitat barcelonina d’Abrera, ha captat l’interès del Consorci del Segrià Sud, que engloba una dotzena de municipis del sud de la comarca. L’entitat hi manté contactes i provarà de facilitar-ne la implantació a la zona.
Dapibus alimenta larves de la mosca coneguda com a soldada negra per obtenir-ne proteïna i greix d’origen animal. En el procés obté també material per a l’elaboració de fertilitzants orgànics. El CEO de Dapibus, Àlex Segura, va indicar que la seua empresa busca “convertir residus orgànics en productes d’alt valor afegit per a la indústria agroalimentària”.
El president del consorci i alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, va destacar que l’empresa trobaria a Seròs i el seu entorn tant residus orgànics per a l’alimentació de les larves com granges a què vendre el producte acabat per a alimentació animal. Va afegir que podria optar a ajuts per a empreses del fons nuclear de la Generalitat. “Es convertirà en un motor d’innovació que contribuirà al progrés econòmic i social de la zona”, va valorar. Per la seua part, l’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, va apuntar que “no és el projecte d’un sol poble, sinó que es treballa per al conjunt del territori”.
El Consorci del Segrià Sud agrupa els municipis d’Alcanó, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre.