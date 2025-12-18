Multes per usurpar pàrquings
Sancions de fins a 1.500 € per ocupar places per a discapacitats amb targetes falses o de finats. La Guàrdia Urbana detecta un augment d’ús fraudulent
L’ajuntament de les Borges Blanques ha començat a multar pel mal ús que es fa de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, ja que s’han arribat a detectar documents manipulats i fins i tot falsos i de persones mortes, va explicar l’alcalde, Josep Ramon Farran.
Les sancions poden oscil·lar entre els 300 i els 6.000 euros encara que a la capital de les Garrigues el màxim fixat és de 1.500 euros. “Als últims mesos hem constatat usos inadequats o directament fraudulents d’aquestes targetes”, motiu pel qual l’ajuntament recorda que la utilització és personal i intransferible, la qual cosa vol dir que només es pot utilitzar quan el vehicle transporta la persona titular amb discapacitat reconeguda, sigui aquesta la conductora del vehicle o l’acompanyant. D’altra banda, s’ha d’exhibir l’original del document i no són vàlides les fotocòpies ni imitacions i la targeta sempre ha d’estar visible a la part frontal del vehicle i també des de l’exterior.
Segons les comprovacions del consistori, les infraccions més habituals que s’han detectat pels serveis municipals i la Policia Local de la ciutat són l’ús de fotocòpies de les targetes en lloc de l’original, de targetes caducades, la utilització de documents de persones difuntes, i fins i tot manipulades i pertanyents a veïns ja morts. A més a més, la Policia Local de la capital ha constatat la utilització de les targetes en absència del seu titular, ja sigui per part dels seus familiars o fins i tot de terceres persones.
Insolidaritat
“Es tracta d’una qüestió de civisme i solidaritat.” A les Borges Blanques, com en molts altres municipis, l’estacionament és escàs, especialment en determinades zones de la capital i franges horàries específiques. L’ús fraudulent de les targetes de mobilitat reduïda no només perjudica les persones amb discapacitat que realment necessiten aquestes places, sinó que també “demostra una gran insolidaritat amb la resta dels conductors” que respecten les normes i busquen places per aparcar de manera correcta, va indicar Farran.
L’alcalde va recordar que l’ús fraudulent de la targeta d’estacionament de minusvàlids està tipificat com a infracció al codi d’accessibilitat de Catalunya i comporta importants multes econòmiques i la retirada de la targeta durant 24 mesos. “Hem començat a sancionar, perquè hem constatat alguns comportaments que són totalment incívics amb molt poques objeccions a l’hora de saltar-se la normativa. Això ens ha portat a actuar amb contundència”, va afegir l’edil de la ciutat.
Per renovar la targeta o sol·licitar-la per primera vegada es pot contactar amb l’ajuntament o la Policia Local.