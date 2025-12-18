Nou pàrquing de llarga durada
Amb 94 places i situat a l’avinguda Onze de Setembre, està pensat per a persones de fora que treballen a la localitat. Gratuït i en funcionament des de fa una setmana
Alcarràs va estrenar fa una setmana un nou pàrquing gratuït amb capacitat per a 94 places a l’avinguda Onze de Setembre pensat, especialment, per a persones foranes que treballen a la localitat o hi van a fer gestions que necessiten un estacionament superior als 90 minuts. Aquest és el temps màxim de la nova zona verda d’aparcament de rotació que es posarà en marxa a finals de gener. Aquest pàrquing es recomana per deixar lliures els carrers del centre urbà i reduir la pressió dels vehicles als carrers més estrets, segons fonts municipals. De fet, forma part de les actuacions que s’executen per transformar i millorar la mobilitat al centre històric.
Zones d’alta i baixa rotació
El nou estacionament se suma a altres mesures per promoure l’ús eficient de l’espai públic i una rotació més gran dels vehicles en horari comercial. S’han identificat zones d’alta i baixa rotació. En les primeres, senyalitzades amb línies roges, només es podrà aparcar un màxim de 45 minuts i se sumaran a les que ja hi ha en l’actualitat, mentre que les de baixa rotació, que es pintaran amb línies verdes i són una innovació, permetran un màxim de 90 minuts sempre dins dels horaris establerts de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda, i els dissabtes de 9 a 2, excepte festius.
Segons el consistori, seran zones regulades les que tinguin el perímetre degudament marcat amb línies roges i verdes, ja que no tot el nucli urbà quedarà subjecte a l’alta o baixa rotació. Amb aquesta intervenció es garanteix que tothom pugui estacionar al centre gratis fent ús d’un rellotge d’estacionament marcant l’hora d’arribada. La Policia Local vetllarà pel correcte funcionament del sistema. El rellotge d’estacionament es podrà obtenir a l’ajuntament.
La nova ordenació també comportarà una reducció de la circulació a la zona per als vianants del carrer Major i per la plaça Quelet on només poden accedir els veïns i personal degudament autoritzat. Malgrat aquestes limitacions, es podrà circular amb normalitat pels carrers del centre que no siguin d’ús exclusiu de vianants. En aquest sentit, l’ajuntament recomana utilitzar vies principals com l’N-II o l’avinguda de Vallmanya (L-800) que poden suposar un recorregut més llarg encara que són rutes més àgils amb una major capacitat per absorbir vehicles.
Aquesta reorganització no afecta les places d’estacionament destinades a persones amb discapacitat ni les zones de càrrega i descàrrega que continuaran existint i, si és necessari, es resituaran en espais pròxims per evitar problemes.
Així mateix, aquesta millora ha estat possible gràcies als ajuts de la conselleria de Territori que han permès també remodelar la plaça de l’Església, la de Francesc Macià i l’espai públic del centre.