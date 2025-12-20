Cubells celebra avui la tercera edició del Mercat de Nadal
Cubells celebra avui la tercera edició del Mercat de Nadal, una cita ja consolidada dins del calendari festiu local. El mercat obrirà a les 11.00 fins a les 21.00 hores amb la participació de 25 paradistes. La inauguració anirà a càrrec del president del Parlament, Josep Rull. L’alcalde, Sebastià Boixadera, va apuntar que el mercat és avui un punt de trobada imprescindible per a veïns i visitants, després de dos anys de creixement continu. En aquesta edició s’amplien els espais de la plaça Sant Julià i el Bosquet per millorar el recorregut i afegir noves propostes sense perdre l’essència de l’esdeveniment.
Durant el matí s’oferirà el tradicional brou de Nadal, elaborat per l’Associació de Dones Mare Selva i l’Hostal Restaurant Roma, així com l’Oficina Màgica de Nadal i una tirada de bitlles. Al migdia està previst un concert de Maria Fernández i un vermut popular. A la tarda els més petits gaudiran de tallers, nadales, l’arribada del Pare Noel i la tracional cagada del tió. Tancarà els actes un concert de gòspel.