Cubells celebra avui la tercera edició del Mercat de Nadal

Presentació del mercat de Nadal aquesta setmana. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Redacció

Cubells celebra avui la tercera edició del Mercat de Nadal, una cita ja consolidada dins del calendari festiu local. El mercat obrirà a les 11.00 fins a les 21.00 hores amb la participació de 25 paradistes. La inauguració anirà a càrrec del president del Parlament, Josep Rull. L’alcalde, Sebastià Boixadera, va apuntar que el mercat és avui un punt de trobada imprescindible per a veïns i visitants, després de dos anys de creixement continu. En aquesta edició s’amplien els espais de la plaça Sant Julià i el Bosquet per millorar el recorregut i afegir noves propostes sense perdre l’essència de l’esdeveniment.

Durant el matí s’oferirà el tradicional brou de Nadal, elaborat per l’Associació de Dones Mare Selva i l’Hostal Restaurant Roma, així com l’Oficina Màgica de Nadal i una tirada de bitlles. Al migdia està previst un concert de Maria Fernández i un vermut popular. A la tarda els més petits gaudiran de tallers, nadales, l’arribada del Pare Noel i la tracional cagada del tió. Tancarà els actes un concert de gòspel.

