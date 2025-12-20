SEGRE

Eines per potenciar unes noranta empreses de la comarca

Formació de clausura del cicle celebrat al CEI de Balaguer. - R. B.

El cicle de formacions De la gestió a l’èxit: potencia el teu negoci ha finalitzat amb una excel·lent acollida per part del teixit empresarial de la Noguera, reunint prop de noranta empreses, professionals i alumnat d’FP en Administració i Gestió.

Impulsat pel CEI Balaguer, el consell de la Noguera i el Consorci d’Acció Local, el programa ha ofert eines per millorar la gestió i la promoció. S’han abordat temes com finances, publicitat, facturació i l’ús de la intel·ligència artificial.

