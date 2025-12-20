El Nadal, sota les estrelles del Montsec
El Parc Astronòmic inaugura la segona edició del Nadal a L’Astronòmic. Oferta d’actes de música, ciència i tradició
El Parc Astronòmic del Montsec dona la benvinguda al Nadal amb la segona edició del festival Nadal a l’Astronòmic, una proposta que uneix astronomia, cultura i lleure per a públics de totes les edats. Fins al proper dia 10 de gener, el centre oferirà una programació especial que combina experiències immersives, tallers científics, observacions astronòmiques i actuacions en directe.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és atansar la ciència i la màgia de l’univers a famílies i aficionats, aprofitant les excepcionals condicions del cel del Montsec, que és considerat un dels millors llocs del món per a l’observació astronòmica i és reconegut per la Unesco com a Reserva i destinació turística Starlight.
Una de les experiències estrella d’aquesta edició serà La Màgia de Nadal, dissenyada per a nens de fins a 12 anys. L’activitat combina una projecció immersiva al planetari de l’Ull del Montsec amb un taller interactiu sobre òptica i polarització de la llum on els participants podran crear dibuixos que canvien de color segons l’angle d’observació. La sessió durarà una hora i mitja.
Per aquells que prefereixin les nits serenes i l’encant del firmament hivernal, hi ha la proposta Cel d’hivern, que és una experiència nocturna que inclou la projecció en directe al planetari i una visita guiada pel Parc de Telescopis. Els visitants podran observar planetes, estrelles i galàxies acompanyats per experts del recinte. Aquesta activitat que dura dos hores té un cost de 17 euros (15 amb la tarifa reduïda).
Una altra de les propostes destacades és L’Estel de Nadal, una sessió de planetari que aborda el misteri de l’astre que, segons el que diu la tradició, va guiar els Reis Mags. El públic podrà combinar la projecció amb l’observació nocturna, vivint una experiència que uneix història, ciència i astronomia per 17,50 euros.
Durant tot el període festiu, el públic podrà visitar l’exposició de fotografia astronòmica i nocturna de l’artista David Rius i la Penya Fotogràfica de Badalona. El dia 3 de gener s’inaugurarà un mercat nadalenc amb productors locals i la visita del Patge Reial, que anirà acompanyat del concert del grup Rabadàb, que reinterpretarà nadales amb ritmes jamaicans en dos sessions (18 i 19 hores) a un preu de 20 euros. Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web del centre.