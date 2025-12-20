Plaques solars per donar energia a diversos edificis
Per reduir la factura elèctrica del col·legi, el consultori i el consistori
L’ajuntament de Torrelameu ha instal·lat plaques solars d’autoconsum a la teulada del col·legi públic per proveir d’energia elèctrica diversos equipaments municipals com l’ajuntament, el consultori mèdic i l’escola. L’alcalde, Carles Comes, va dir que aquesta actuació es finança a través d’una ajuda del Repte Demogràfic de la Diputació de 44.000 euros i la resta amb fons propis.
L’actuació contempla una inversió de 68.000 euros. Va afegir que l’objectiu és reduir la factura elèctrica municipal en aquests equipaments. La instal·lació de les plaques d’autoconsum acabarà abans de final d’any i es generaran uns 40 kW d’energia. Comes va assegurar que el projecte també contempla l’adquisició d’unes bateries amb acumuladors que permetran que es pugui connectar l’enllumenat públic a la instal·lació. Amb aquests treballs, el consistori preveu reduir entre un 30 i un 40% la despesa elèctrica municipal dels equipaments i de l’enllumenat dels carrers de Torrelameu.