La neu baixa de cota al Pirineu lleidatà i obliga a circular amb cadenes en una vintena de carreteres
Trànsit demana extremar la prudència en desplaçaments al nord de la demarcació de Lleida per les nevades previstes
La neu torna a caure aquest divendres, en alguns punts de forma intensa, i arriba fins a cotes relativament baixes del Pirineu, deixant el paisatge emblanquinat. Al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà), a 867 metres d'altitud, s'han acumulat 2 centímetres. Mentrestant, al nucli de Viu de Llevata (1.240 m), al Pont de Suert, els gruixos de neu són d'uns 10 centímetres. Pel que fa a les carreteres, n'hi ha una vintena de la demarcació de Lleida que han quedat afectades. Així, hi ha acumulació de neu i gel a la calçada a l'N-230 a Vielha e Mijaran. A més, en aquesta carretera cal circular amb cadenes des del Pont de Suert. També pel Port de la Bonaigua (C-28), entre Naut Aran i Alt Àneu, i el Port del Cantó (N-260), entre Monferrer i Soriguera.
A l'N-260 també cal circular amb cadenes en el tram entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert. Altres vies afectades per la neu són la C-462 en els trams entre la Coma i la Pedra i Josa i Tuixén i el que va de la Vansa i Fórnols a Alàs i Cerc; la C-563 a Josa i Tuixén; l'LV-4241 al Coll de Jou, entre Guixers i Sant Llorenç de Morunys; i la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses. Consulta aquí l'estat de les carreteres en temps real
Trànsit demana extremar la prudència
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha emès una alerta per la previsió de neu a les carreteres del Pirineu occidental, entre aquest divendres i dissabte. En aquest sentit, ha aconsellat equipar els vehicles amb cadenes i portar el dipòsit de combustible ple. A més, ha recordat la importància de tenir el mòbil carregat en cas d'emergència. Alhora, ha recordat els usuaris que cal consultar l'estat del trànsit i les possibles afectacions abans de sortir per garantir un viatge segur.