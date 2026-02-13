SEGRE

La neu baixa de cota al Pirineu lleidatà i obliga a circular amb cadenes en una vintena de carreteres

Trànsit demana extremar la prudència en desplaçaments al nord de la demarcació de Lleida per les nevades previstes

Una furgoneta circulant per la carretera que uneix el nucli d'Altron, al municipi de Sort.

Una furgoneta circulant per la carretera que uneix el nucli d'Altron, al municipi de Sort.Marta Lluvich / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
redacció / ACN

Creat:

Actualitzat:

La neu torna a caure aquest divendres, en alguns punts de forma intensa, i arriba fins a cotes relativament baixes del Pirineu, deixant el paisatge emblanquinat. Al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà), a 867 metres d'altitud, s'han acumulat 2 centímetres. Mentrestant, al nucli de Viu de Llevata (1.240 m), al Pont de Suert, els gruixos de neu són d'uns 10 centímetres. Pel que fa a les carreteres, n'hi ha una vintena de la demarcació de Lleida que han quedat afectades. Així, hi ha acumulació de neu i gel a la calçada a l'N-230 a Vielha e Mijaran. A més, en aquesta carretera cal circular amb cadenes des del Pont de Suert. També pel Port de la Bonaigua (C-28), entre Naut Aran i Alt Àneu, i el Port del Cantó (N-260), entre Monferrer i Soriguera.

A l'N-260 també cal circular amb cadenes en el tram entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert. Altres vies afectades per la neu són la C-462 en els trams entre la Coma i la Pedra i Josa i Tuixén i el que va de la Vansa i Fórnols a Alàs i Cerc; la C-563 a Josa i Tuixén; l'LV-4241 al Coll de Jou, entre Guixers i Sant Llorenç de Morunys; i la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses. Consulta aquí l'estat de les carreteres en temps real

Trànsit demana extremar la prudència

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha emès una alerta per la previsió de neu a les carreteres del Pirineu occidental, entre aquest divendres i dissabte. En aquest sentit, ha aconsellat equipar els vehicles amb cadenes i portar el dipòsit de combustible ple. A més, ha recordat la importància de tenir el mòbil carregat en cas d'emergència. Alhora, ha recordat els usuaris que cal consultar l'estat del trànsit i les possibles afectacions abans de sortir per garantir un viatge segur.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking