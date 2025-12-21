FGC reobre el telecadira Jet Cim de Port Ainé, tancat per una avaria
FGC va reobrir ahir el telecadira Jet Cim de l’estació d’esquí de Port Ainé, tancat fa deu dies després de detectar-s’hi una avaria. El principal remuntador de l’estació connecta la zona de l’Hotel amb el cim del pic de l’Orri. Els equips tècnics han estat treballant durant aquesta setmana per resoldre la incidència, fer reparacions i les proves de seguretat prèvies que permetessin tornar a obrir amb seguretat el remuntador. La incidència no va suposar cap afectació als usuaris del complex ja que com a alternativa es podia utilitzar el telecadira Pic de l’Orri.