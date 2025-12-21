SEGRE

FGC reobre el telecadira Jet Cim de Port Ainé, tancat per una avaria

El remuntador Jet Cim, a la dreta de la imatge, ahir a Port Ainé.

El remuntador Jet Cim, a la dreta de la imatge, ahir a Port Ainé.

Esmeralda Farnell
Publicat per
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

FGC va reobrir ahir el telecadira Jet Cim de l’estació d’esquí de Port Ainé, tancat fa deu dies després de detectar-s’hi una avaria. El principal remuntador de l’estació connecta la zona de l’Hotel amb el cim del pic de l’Orri. Els equips tècnics han estat treballant durant aquesta setmana per resoldre la incidència, fer reparacions i les proves de seguretat prèvies que permetessin tornar a obrir amb seguretat el remuntador. La incidència no va suposar cap afectació als usuaris del complex ja que com a alternativa es podia utilitzar el telecadira Pic de l’Orri.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking