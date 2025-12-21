INFÀNCIA
Inauguren el mural en homenatge a Dani Quintana a Almacelles
Desenes de persones van participar ahir en la inauguració del mural en homenatge a Dani Quintana, un adolescent de 15 anys d’aquest municipi que va morir el juliol passat i la família del qual ha denunciat que va patir bullying. L’obra, de l’artista Oriol Arumí, inclou números d’atenció perquè els joves puguin sol·licitar ajuda. Marina Solà, la mare de Dani, va voler “alçar la veu” per demanar “un canvi profund en aquest sistema, perquè els nostres nens puguin viure feliços, protegits i escoltats”. La iniciativa va comptar amb el suport a l’associació ARCA d’Almacelles, Usca, la diputació i el consistori.