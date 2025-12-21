ENTITATS
Mayench recupera la presidència de la Federació de Caça
La presidència de la Federació de Caça de Lleida tornarà de forma temporal en mans de Ramon Mayench, més d’un any i mig després de la seua inhabilitació del càrrec. L’Audiència Provincial de Barcelona ha suspès cautelarment la inhabilitació que la Federació Catalana de Caça li va imposar el 2024, mentre es resol el recurs presentat pel dirigent, el judici del qual es preveu per a mitjans del 2026. Mayench va ser apartat el 2024 acusat d’utilitzar de forma indeguda elements de la imatge corporativa de l’entitat durant la campanya electoral. La seua candidatura havia guanyat els comicis desbancant la llista encapçalada per Jaume Teixió, pròxima a la federació catalana. La sanció, de dos anys, el va apartar de la presidència durant la meitat del seu mandat. La interlocutòria judicial subratlla que Mayench ja ha estat més de 18 mesos fora del càrrec, apreciant un possible “perjudici irreparable”. N’ordena la restitució provisional, encara que imposa al dirigent una caució de 2.500 euros com a mesura cautelar. Durant la seua inhabilitació, la presidència va ser assumida per Antonio Vilarrubla. Després de conèixer la resolució, Mayench va anunciar que reestructurarà la directiva i recuperarà l’atenció presencial als federats. Ha convocat una junta urgent el dimecres 24 per “restablir la gestió i la confiança” en la federació lleidatana.