ENERGIA
Rebutgen recursos per reviure les MAT de Forestalia
El promotor busca recuperar els punts de connexió a la xarxa elèctrica. Competència ratifica que els ha perdut
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha rebutjat els recursos de Forestalia per recuperar dos projectes de línies de molt alta tensió (MAT) que havien de travessar Lleida i transportar energia eòlica i solar des d’Aragó fins a Barcelona. Ambdós projectes van perdre els punts de connexió a la xarxa elèctrica al no completar el seu procés d’autorització dins del termini de quatre anys que estableix la normativa estatal. L’esmentat accés era imprescindible per poder construir les línies, ja qüestionades per veïns, ajuntaments i entitats ecologistes.
Red Eléctrica de España, titular de la xarxa d’alta tensió, va comunicar a Forestalia al gener la caducitat dels permisos de connexió de sis parcs eòlics i dos solars aragonesos associats a una MAT de 400 kV prevista per creuar el Jussà i finalitzar a Isona. A l’abril, va notificar també la pèrdua de l’accés a la xarxa de quinze parcs eòlics vinculats a l’anomenada MAT Lupus, que havia de travessar el sud del Segrià i les Garrigues. Forestalia va al·legar que REE no tenia competències per declarar la caducitat i havia interpretat malament els terminis legals. No obstant, la CNMC va desestimar els recursos en resolucions emeses a l’abril i juliol, donant la raó a REE i confirmant la pèrdua dels punts de connexió. D’aquesta manera, la potència reservada per a aquests projectes queda alliberada i disponible per a altres instal·lacions.
En el cas de la MAT del Pallars, a més de la pèrdua d’accés a la xarxa, la Generalitat va rebutjar el projecte al no considerar adequat el seu impacte ambiental. Quant a la MAT del pla de Lleida, es va emetre un informe desfavorable poc abans de caducar l’autorització.
L’Estat desestima recursos contra una línia ‘vetada’
juntaments del Segrià i les Garrigues que van presentar fa dos anys recursos administratius contra la MAT de Forestalia que havia de travessar les dos comarques han rebut aquest mes resposta del ministeri per a la Transició Ecològica que els desestima i ratifica l’autorització ambiental atorgada el 2023. Aquesta resolució arriba quan el projecte ha perdut ja l’accés a la xarxa elèctrica de transport, imprescindible per materialitzar-lo. Tanmateix, la resposta de l’Estat ha provocat preocupació entre els afectats i ERC va anunciar preguntes parlamentàries per demanar explicacions sobre aquesta línia.