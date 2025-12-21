EMERGÈNCIES
Rescaten un excursionista després de patir una lesió a Sort
Els Bombers van rescatar ahir un excursionista accidentat al Coll de Muntanyó, a Sort. L’avís es va rebre a les 13.20 hores a través del 112. Un grup de sis persones estava fent una ruta quan un d’ells va tenir un accident i es va lesionar en un turmell, per la qual cosa no podia continuar amb la marxa. Fins al lloc es va activar un helicòpter amb efectius dels GRAE i el metge del SEM.
Una vegada localitzats, malgrat les dificultats de visibilitat en una zona amb abundant neu acumulada, els efectius van poder extreure l’afectat del lloc amb l’helicòpter de rescat.
D’altra banda, dimecres passat, els Bombers van rescatar un escalador que havia tingut una caiguda d’uns 10 metres en una via de Vilanova de Meià. Juntament amb el SEM, l’afectat va ser estabilitzat al lloc i evacuat en helicòpter.