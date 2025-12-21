Roben les figures i vandalitzen el pessebre
El consistori fa una crida al civisme i presenta denúncia
Sort va condemnar ahir la destrucció i vandalització del pessebre nadalenc instal·lat a la plaça Major, al costat de l’estàtua del General Moragues. Aquest succés, ocorregut la matinada de divendres a dissabte, representa un nou episodi de l’ondaa de destrosses registrades a Sort en els últims dies. L’alcalde, Baldo Farré, va apuntar que la setmana passada, desconeguts van forçar les portes d’emergència del poliesportiu municipal, van trencar vidres i van accedir a l’interior de les instal·lacions. També s’han registrat destrosses en senyals de circulació, papereres i elements del mobiliari urbà, i s’han detectat pintades vandàliques en senyals. Va afegir que aquests actes evidencien una greu falta de respecte envers la convivència ciutadana. Va explicar que s’han presentat davant dels Mossos d’Esquadra les corresponents denúncies. Mentrestant, el robatori de les tres figures del naixement va causar ahir impacte a Sort i eren molts els veïns que s’atansaven fins a la plaça Major per veure el pessebre “vandalitzat, pintat i buit”. El consistori farà una valoració econòmica dels danys per informar la ciutadania del cost real dels fets vandàlics. Aquesta iniciativa busca conscienciar sobre l’impacte econòmic i social derivat d’aquests comportaments irresponsables i el consistori fa una crida al civisme.