EMPRESES
Admesa una querella per una campanya per desprestigiar Griñó
La companyia lleidatana denuncia un greu perjudici reputacional i econòmic
El jutjat d’instrucció número 6 de Tarragona ha admès a tràmit una querella interposada per Griñó Ecològic SA pels presumptes delictes d’estafa processal i d’alteració dels preus de cotització borsària, entre d’altres. La companyia lleidatana es declara “víctima d’una trama organitzada de desprestigi” que considera “dissenyada per vincular falsament la companyia amb activitats il·lícites, sense base factual ni cap suport probatori”. A començaments del 2025, el Seprona va obrir una investigació per suposades irregularitats en la gestió de residu transfronterer. L’obertura de diligències es vincula amb un documental que Griñó denuncia que va provocar una crisi reputacional d’alt impacte.
Una investigació privada encarregada per la companyia acredita que l’empresa lleidatana ha estat víctima de “l’existència d’una estratègia coordinada per construir i difondre un relat fals amb l’objectiu de danyar la reputació de Griñó, alterar la seua normal activitat empresarial i condicional l’actuació de les autoritats”.
Griñó afirma que ha patit no només un impacte reputacional molt significatiu, sinó també perjudicis econòmics i comercials, com la caiguda de la seua cotització borsària, la suspensió o pèrdua d’oportunitats contractuals i l’enduriment de condicions en processos concessionals.
A l’octubre, Griñó va interposar la querella que denuncia connivència entre empreses interessades a desprestigiar el grup amb entitats ecologistes de la zona, que ha estat admesa a tràmit pel jutjat d’instrucció de Tarragona. La querella denuncia “finançament, producció i difusió concertada d’informacions falses i manipulades que atribuïen a la companyia conductes delictives inexistents, amb la finalitat d’induir a error l’òrgan judicial i generar alarma”.
El Grup Griñó subratlla que fins a la data cap autoritat judicial, policial ni ambiental ha formulat cap acusació contra la companyia ni cap dels seus professionals. Reitera que totes les seues operacions compleixen estrictament la legislació i que les instal·lacions estan sotmeses de forma permanent a controls i inspeccions per part de l’administració. Confia que s’aclareixin els fets, es depurin responsabilitats i es repari el dany causat.