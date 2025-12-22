Un arbre de Nadal de ganxet fa poble
L’antic col·legi, tancat el 2022, s’ha convertit en un lloc de trobada. Les veïnes teixeixen, comparteixen i creen comunitat
Un grup de dones dels Omells de Na Gaia ha confeccionat un arbre de Nadal de ganxet de gairebé tres metres, fet amb 120 quadrats de llana units amb 600 brides. L’estructura l’ha construït l’empresa local Bressols i Trones Folch.
Les participants, que es fan anomenar les dones de l’antic col·legi, es reuneixen cada tarda a l’antiga aula de l’escola, tancada el 2022. Van començar a trobar-se allà per disfrutar de jocs de taula i conversar, però aquest any van decidir provar una cosa diferent: fer ganxet, i d’aquí va sorgir la idea de crear un arbre de Nadal entre totes, que van començar a confeccionar a l’octubre.
L’ajuntament els ha cedit l’espai i el treball s’ha anat fent a poc a poc. Moltes han après la tècnica per primera vegada, seguint tutorials d’internet o amb l’ajuda d’altres veïnes.
L’arbre, de gairebé tres metres, ha suposat moltes hores de feina i de coordinació, però també ha servit per reforçar els llaços entre els veïns. Amb la llana que ha sobrat, ja pensen en altres projectes: un tendal per al local social o decorar els carrers a l’estiu.
Punt de trobada
El col·legi, tancat des de fa tres anys, continua tenint vida. Quan va abaixar les persianes, les veïnes van demanar a l’ajuntament poder utilitzar l’espai per reunir-se i fer activitats, i amb el temps han aconseguit que torni a ser un punt de trobada per al poble.