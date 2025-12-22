El pressupost més elevat de la història
Poc més de 2 milions, amb 938.274 euros per a inversions. Reformaran el local social i crearan el Jardí de l’Ametlla
L’ajuntament de Vilagrasa ha aprovat el pressupost municipal per a l’exercici 2026, que ascendeix a 2.004.647,54 euros. Es tracta del pressupost més elevat en la història del municipi, impulsat per una important planificació d’inversions que representen gairebé la meitat del total: 938.274,69 euros.
Un dels principals projectes és la reforma integral del local social, amb una inversió de 315.500 euros que serà finançada mitjançant el PUOSC. L’alcalde, Josep Maria Mor, va explicar que l’actuació contempla la retirada de les antigues grades, la construcció d’un lavabo adaptat, l’habilitació d’un nou espai de bar, i la instal·lació de cortines separadores que permetran dividir la sala principal en dos espais polivalents segons les necessitats de cada activitat. A més, es preveu renovar la coberta substituint la uralita actual per una estructura tipus sandvitx. També s’instal·laran plaques solars d’autoconsum.
Jardí de l’Ametlla
Una altra actuació destacada serà la creació del Jardí de l’Ametlla i del Centre d’Interpretació del Reg, que compta amb un pressupost de 234.094 euros, dels quals la diputació de Lleida aportarà 184.349 euros. L’espai inclourà un jardí de l’ametller amb cinc varietats representatives de la zona, entre les quals la llargueta, la marcona i la belona, amb l’objectiu de preservar i divulgar les espècies locals. El centre d’interpretació mostrarà els diferents sistemes de reg utilitzats en l’agricultura, com el reg a manta, aspersió, degoteig i cinta, oferint així una visió pedagògica de l’evolució del regadiu. Segons l’alcalde, aquest projecte, que també s’instal·larà a la nova zona d’equipaments, permetrà dotar Vilagrasa d’un nou atractiu turístic i educatiu vinculat a la seua identitat agrícola.
El pressupost del 2026 també contempla la reforma del parc esportiu i de lleure, amb una inversió de 150.000 euros. El projecte inclou la instal·lació d’una pista de pump track, així com la creació d’una pista de pàdel. Les dos actuacions comptaran igualment amb el finançament del PUOSC.
Pel que fa a infraestructures viàries, s’executarà la pavimentació del camí de Preixana al llarg d’uns dos quilòmetres de recorregut. Aquesta obra suposarà una inversió de 111.119 euros, dels quals la Generalitat de Catalunya aportarà 100.000 euros.