EMERGÈNCIES
Fuga d’oxigen a l’hospital de la Seu
Sorpresa ahir al migdia per una fuga d’oxigen líquid d’un tanc que subministra a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, que no va causar cap afectació al centre mèdic. Segons fonts de l’hospital, els operaris estaven carregant el tanc i es va desprendre el tub, la qual cosa va provocar una fuga d’oxigen a la via pública. Per motius de seguretat, es va activar el protocol per a aquests casos i es va acordonar uns 30 metres de la zona durant dos hores. La petita fuga, que es va registrar a l’exterior de l’hospital, va causar sorpresa entre els veïns, al ser un oxigen que queda evaporat en l’aire, però no va suposar cap afectació. L’hospital disposa d’un sistema de seguretat addicional per garantir el subministrament. Fins a la zona van acudir els Bombers, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.