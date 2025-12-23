L’aeroport de la Seu tindrà nova plataforma
Destinada a aparcament d’aviació privada, dins del projecte d’ampliació de 9 hangars. Es construirà el 2026
L’aeroport d’Andorra-la Seu ampliarà la plataforma d’estacionament d’avions. Asfaltarà una nova zona que estarà situada a la part nord de la infraestructura i que serà d’ús exclusiu per a l’aviació privada. Ho han explicat fonts d’Aeroports de Catalunya, que han afegit que servirà com a zona d’estacionament per a 6 dels 9 nous hangars que construiran.
El projecte d’ampliació de l’aeroport es desenvoluparà l’any que ve. En total seran 3 hangars de grans dimensions (1.200 metres quadrats) als quals es podrà accedir des de la plataforma actual. Els altres 6 seran de dimensions mitjanes (uns 600 metres quadrats), per a empreses i particulars, estaran ubicats al lateral i l’accés serà a través de la nova plataforma que pavimentaran.
Per fer l’ampliació no caldrà la compra de més terrenys. S’executarà a la zona nord del recinte. També s’aixecarà un edifici d’oficines de 600 metres, un vertiport per a drons i una nova zona d’estacionament per a vehicles.
L’aeroport disposa de 15 hangars construïts que són utilitzats per empreses d’aviació corporativa com Aviation Group, a part d’empreses de venda d’aeronaus, com Pipistrel, i de serveis de reparació o de treballs aeris com Helitrans Pyrinees. Així mateix, també hi ha 3 parcel·les ja adjudicades a privats que hi preveuen construir hangars.