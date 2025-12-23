SERVEIS
Red Eléctrica accepta pagar per les torres i les línies
L’empresa comença a desistir dels plets contra ajuntaments de Lleida. Els municipis graven la instal·lació de les esteses
Red Eléctrica (REE) comença a assumir que li tocarà pagar per la instal·lació de les torres i el cablatge pel qual transporta l’electricitat d’alta i de mitjana tensió.
“En les últimes setmanes, REE ha presentat múltiples escrits de desistiment dels recursos que mantenia oberts” contra ajuntaments de Lleida, van informar fonts dels despatxos Cudós Consultors i Gonzalo Advocats, que descriuen el gir de la companyia com “una autèntica rendició judicial que deixa via lliure al cobrament íntegre de la taxa i desbloqueja importants quantitats [de diners] que els ajuntaments tenien retingudes”. “La decisió de la companyia ha activat un efecte dòmino”, afegeixen.
REE havia eludit des del 2017 les taxes que els ajuntaments intentaven aplicar-li: no de dret, ja que el Suprem avalava el concepte de la taxa, però sí de fet, ja que tombava el seu càlcul.
Quatre municipis, Llavorsí, Rialp, Baix Pallars i Esterri de Cardós, van obrir la bretxa al gravar els cables com un “aprofitament especial” de l’espai públic i les torres de 110 kv o més com a “ús privatiu” quan afecten terrenys públics o comunals.
Atlas instal·la a Àger un grup de gasoil per evitar talls de llum
� La companyia elèctrica Atlas, distribuïdora del grup Electra, va instal·lar ahir un grup electrogen alimentat per gasoil a Áger per reforçar el subministrament i provar d’evitar que aquest Nadal es repeteixi el tall de llum del pont de la Puríssima, que va durar 10 hores. L’empresa, que es va fer càrrec fa uns mesos del servei que deixava Eléctrica del Montsec i les deficiències de la qual van provocar nombroses queixes del veïnat, ha optat per aquesta solució davant de les distorsions que provoca el seccionador des del qual es distribueix l’energia cap aquest sector de la localitat, amb un cablatge que no suporta la tensió que genera l’elevada demanda de consum d’alguns ponts i etapes vacacionals, quan el casc antic duplica la població.