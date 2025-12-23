Restablerta la circulació dels trens de Rodalies entre Les Borges i Picamoixons
La circulació de trens de les línies R13 i R14 entre Les Borges Blanques i La Plana-Picamoixons s’ha restablert aquest dimarts cap a les 11.20 hores després de la interrupció produïda per un robatori de cable, segons Rodalies.
La primera circulació està prevista per al tren de les 13.07 entre Lleida-Pirineus i Barcelona Estació de França. Ambdues línies han patit les primeres afectacions cap a les 6.10 hores i s'ha establert un servei alternatiu per carretera. No obstant, els viatgers que havien de sortir de la capital del Segrià amb el tren de les 08.08 hores ho han fet amb autocar prop de dos hores més tard.