SEGRE

Restablerta la circulació dels trens de Rodalies entre Les Borges i Picamoixons

La primera circulació està prevista per al tren de les 13.07 entre Lleida-Pirineus i Barcelona Estació de França

Viatgers que havien de sortir de Lleida amb el tren de les 08.08 hores esperaven un autobús a l’estació amb més d’una hora de retard.

Viatgers que havien de sortir de Lleida amb el tren de les 08.08 hores esperaven un autobús a l’estació amb més d’una hora de retard.Amado Forrolla

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

La circulació de trens de les línies R13 i R14 entre Les Borges Blanques i La Plana-Picamoixons s’ha restablert aquest dimarts cap a les 11.20 hores després de la interrupció produïda per un robatori de cable, segons Rodalies.

La primera circulació està prevista per al tren de les 13.07 entre Lleida-Pirineus i Barcelona Estació de França. Ambdues línies han patit les primeres afectacions cap a les 6.10 hores i s'ha establert un servei alternatiu per carretera. No obstant, els viatgers que havien de sortir de la capital del Segrià amb el tren de les 08.08 hores ho han fet amb autocar prop de dos hores més tard.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking