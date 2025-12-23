Villarte deixa l’alcaldia de Tiurana el dia 31 després de 16 anys

SEGRE
Villarte va anunciar la seua renúncia dissabte als veïns.

L’alcalde de Tiurana, Àngel Villarte (Junts), va anunciar dissabte passat als veïns la seua renúncia a continuar com a alcalde. Ho va fer durant la tradicional sessió informativa abans de les festes nadalenques. La renúncia es farà efectiva en el ple del proper 31 i és molt probable que el substitueixi el seu fill, Genís Villarte. Àngel Villarte fa 16 anys que és al capdavant de l’alcaldia, des del 2009, i 10 més d’anteriors com a tinent d’alcalde, sent primer edil Antoni Armengol. “És hora de fer un pas al costat perquè entrin noves idees i energies renovades”, va indicar. Va agrair el suport a tot el personal que ha treballat amb ell en aquest període. També va anunciar que renunciarà a l’acta de regidor.

El nomenament com a alcalde de Villarte després de la renúncia d’Armengol, que va estar 14 anys al capdavant de la localitat i va morir en accident de moto el 2018, va ser polèmic i va quedar formalitzat el 2010. Armengol va dimitir el 2009 del seu càrrec, dos anys després de les eleccions municipals del 2007. Al presentar-se als comicis amb llistes obertes, la Junta Electoral Central va donar l’alcaldia a la segona, una llista fantasma del PP encapçalada per María Yolanda Larren Baños, de Plasència, que, finalment, va dimitir. Des d’aleshores, la finalitat de Villarte ha estat consolidar la nova Tiurana a Solés, ja que el poble vell es troba sota les aigües del pantà de Rialb.

Relleu

Ara s’obre un nou procés i la Junta Electoral Central haurà d’elegir entre els tres candidats més votats de la llista oberta: Genís Villarte (CM-Junts), Gemma Giné (ERC) i Toni Berguedà (CM-Junts) malgrat que el primer ja es postula com a candidat a substituir el seu pare. Entre els objectius, sumar serveis i equipaments a Solés com el nou ajuntament, inaugurat a començaments d’aquest any, o el projecte d’edifici multiusos.

