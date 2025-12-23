MUNICIPIS
Villarte deixa l’alcaldia de Tiurana el dia 31 després de 16 anys
L’alcalde de Tiurana, Àngel Villarte (Junts), va anunciar dissabte passat als veïns la seua renúncia a continuar com a alcalde. Ho va fer durant la tradicional sessió informativa abans de les festes nadalenques. La renúncia es farà efectiva en el ple del proper 31 i és molt probable que el substitueixi el seu fill, Genís Villarte. Àngel Villarte fa 16 anys que és al capdavant de l’alcaldia, des del 2009, i 10 més d’anteriors com a tinent d’alcalde, sent primer edil Antoni Armengol. “És hora de fer un pas al costat perquè entrin noves idees i energies renovades”, va indicar. Va agrair el suport a tot el personal que ha treballat amb ell en aquest període. També va anunciar que renunciarà a l’acta de regidor.
El nomenament com a alcalde de Villarte després de la renúncia d’Armengol, que va estar 14 anys al capdavant de la localitat i va morir en accident de moto el 2018, va ser polèmic i va quedar formalitzat el 2010. Armengol va dimitir el 2009 del seu càrrec, dos anys després de les eleccions municipals del 2007. Al presentar-se als comicis amb llistes obertes, la Junta Electoral Central va donar l’alcaldia a la segona, una llista fantasma del PP encapçalada per María Yolanda Larren Baños, de Plasència, que, finalment, va dimitir. Des d’aleshores, la finalitat de Villarte ha estat consolidar la nova Tiurana a Solés, ja que el poble vell es troba sota les aigües del pantà de Rialb.
Relleu
Ara s’obre un nou procés i la Junta Electoral Central haurà d’elegir entre els tres candidats més votats de la llista oberta: Genís Villarte (CM-Junts), Gemma Giné (ERC) i Toni Berguedà (CM-Junts) malgrat que el primer ja es postula com a candidat a substituir el seu pare. Entre els objectius, sumar serveis i equipaments a Solés com el nou ajuntament, inaugurat a començaments d’aquest any, o el projecte d’edifici multiusos.