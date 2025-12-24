EMERGÈNCIES
El Govern obliga 62 municipis de Lleida a tenir un pla d’inundacions i ja seran 144
Totes les localitats tindran l’obligació o la recomanació de comptar amb aquest document. Les que s’incorporin disposaran d’un any per adaptar-se a la nova normativa de Protecció Civil
El nou pla especial d’emergències per inundacions (Inuncat) obliga 62 nous municipis de Lleida a dotar-se d’un pla de protecció, que se sumaran als 82 que ja l’han de tenir i seguiran en aquesta categorització. L’actualització del pla Inuncat respon en bona mesura a la constatació que el canvi climàtic està provocant situacions en les quals les tempestes són més torrencials i causen cada vegada més efectes devastadors sense que les previsions hagin pogut avançar-ne algunes de les conseqüències.
En total, 144 municipis de Lleida estaran obligats a tenir aquest document, un 62% dels 231 en total. La resta el té recomanat.
El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, va explicar que s’ha revisat el risc d’inundació en tots els municipis i s’ha arribat a la conclusió que cap zona no en queda exempta tenint en compte la nova situació d’emergència climàtica.
Fins ara, hi havia un 20% de municipis a Catalunya que no tenien cap obligació ni recomanació. En Lleida, fins ara eren 96 els municipis obligats al tenir un risc mitjà, alt o molt alt davant d’inundacions: al voltant d’un 40% que a partir d’ara seran el 62%.
Segons les dades de Protecció Civil, al Pirineu són 59 els municipis obligats a tenir un pla d’emergència per inundacions: 14 dels 19 de l’Alt Urgell (9 més); els 3 de l’Alta Ribagorça (ja estaven obligats); 5 de la Cerdanya lleidatana; 9 dels 14 del Pallars Jussà; 14 dels 15 del Sobirà (4 més; només queda com a recomanació per a Farrera); 9 dels 9 de la Val d’Aran (2 més); 9 del Solsonès (1 més); 6 a les Garrigues (3 més); 24 a la Noguera (7 més); 9 al Pla d’Urgell (6 més); 6 a la Segarra (2 més); 24 al Segrià (14 més) i 12 a l’Urgell (6 més).
Tots tenen un any per dotar-se d’aquest pla de protecció. Els municipis han estat classificats segons el seu risc davant d’inundacions: de baix a moderat, alt o molt alt. Delgado va apuntar que fins ara el risc se centrava en el litoral i el prelitoral però ara s’observa que s’incrementa cap a l’interior i el Pirineu i el Prepirineu. Amb la normativa anterior, al Pirineu hi havia 59 municipis amb obligació, però només 12 tenien el pla homologat i vigent i en 26 estava pendent de revisió. Al pla, l’obligatorietat era per a 74 municipis, 41 el tenien homologat i vigent i 20, pendent de revisió.