L’avinguda del Canal aspira al Pla de Barris
Elaboren el projecte per optar a la segona convocatòria al febrer. Gasol serà la nova regidora d’Educació i Turisme
L’ajuntament de Mollerussa treballa en la preparació d’una candidatura per optar al Pla de Barris de la Generalitat amb l’objectiu d’obtenir finançament per impulsar actuacions de millora urbana i social en una àmplia àrea del municipi. Segons van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, la proposta que s’està configurant inclou un àmbit extens que va des de l’entorn de l’avinguda del Canal fins a zones pròximes a la via, encara per determinar.
El consistori ja disposa d’un estudi previ que identifica les actuacions necessàries per arribar a la puntuació requerida i poder optar als ajuts. La redacció del projecte s’encarregarà a través de l’Associació Catalana de Municipis, amb la intenció de tenir-lo acabat a temps per presentar-se a la segona convocatòria de la Generalitat.
El pla autonòmic se centra en àmbits catalogats com Àrees d’Atenció Especial, que presenten indicadors baixos de renda, dèficits d’equipaments o serveis, problemàtiques d’habitatge o exposició a riscos ambientals. La convocatòria està prevista que es publiqui durant el primer semestre del 2026.
Serà la segona vegada que la capital del Pla d’Urgell opta a aquesta convocatòria, després d’aconseguir-la per primera vegada el 2010 quan era aleshores alcaldessa Teresa Ginestà (PSC). Les obres, tanmateix, no van arrancar fins al 2017, ja amb Marc Solsona al capdavant de l’ajuntament i van consistir a convertir el nucli antic en zona per als vianants, incloent les places Manuel Bertrand i Pla d’Urgell. També van remodelar la de l’Ajuntament. El cost final va ascendir a 2,6 milions d’euros, segons es va aprovar en un ple el 2018. La reforma no va estar exempta de polèmica, incloent la dificultat de netejar les rajoles escollides.
En l’àmbit polític, l’alcalde va avançar que Ester Gasol (Junts), que va prendre possessió com a regidora en l’últim ple, assumirà la cartera d’Educació, vacant des de la sortida de Raül Aguilar, i també la de Turisme. Aquesta última àrea estava fins ara encapçalada per Romy Balagué, que passarà a ser la nova portaveu dels juntaires en el ple.
Totes dos regidores exerceixen actualment aquestes responsabilitats en funcions, a l’espera que el nou organigrama municipal s’oficialitzi en el ple de gener.