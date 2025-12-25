Collita de qualitat després del gran incendi del 2019
Olis Millas millora resultats en les seues finques d’oliveres superintensives. Investiguen sobre com frenar el foc
La Finca de la Vall de Bovera, entre aquest municipi de les Garrigues i Flix, propietat d’Olis Millas, va ser una de les involucrades en el gran incendi del juny del 2019 contribuint de forma decisiva a la seua contenció i extinció. Té una extensió de 165 hectàrees. Aquest any la finca està totalment recuperada i ha tingut una collita excepcional amb 12.000 quilos d’olives per hectàrea d’una gran qualitat, segons afirmen els responsables de la firma. Les plantacions superintensives d’oliveres (plantació d’oliveres en fileres, amb distàncies entre elles inferiors a 2 metres, amb la qual cosa s’aconsegueix arribar a una densitat aproximada de 2.000 a 2.500 plantes per hectàrea) es van salvar del foc malgrat que s’ha tardat quatre anys a recuperar la producció. No obstant, no va quedar vegetació d’arbres ni matolls vius fora d’aquestes plantacions.
Investigació
“Hem intentat trobar una explicació a aquesta afortunada circumstància, ja que no es pot justificar que els arbres estaven en entorns nets, ja que també ho estaven els camps d’oliveres tradicionals de la finca que van quedar cremades totalment”, van remarcar les mateixes fonts. “Atribuïm la salvació al fet que no va circular l’oxigen a causa de la formació en filera dels arbres que va impedir la circulació d’aire necessari per a la propagació del foc”, van puntualitzar. Segons els responsables de l’empresa Olis Millas, després de l’incendi “hem intentat compartir aquesta experiència sense gaire èxit, però ha estat gràcies als grans incendis de Galícia i a les plantacions de vi godella” que van ajudar a controlar el foc, que aquesta idea ha tingut ressò públic. L’incendi del 2019 va calcinar gairebé 6.000 hectàrees de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.