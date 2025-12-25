Els busos llançadora a Cervera, a punt el 2026
Confien a implementar-los en el primer trimestre. Sortiran tots els dies de 8 a 20 h cap a les estacions d’autocar i tren
El servei de busos llançadora que ha d’enllaçar Guissona amb Cervera serà una realitat l’any que ve. Es tracta d’una reivindicació de l’ajuntament que va rebre el vistiplau de la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, en una reunió feta la setmana passada. L’alcalde de Guissona, Jaume Ars, va explicar que el projecte està “molt afinat tècnicament” i que només queda per tancar la proposta econòmica, condicionada als pressupostos de la Generalitat. No obstant, confia que, “malgrat que els comptes es prorroguin, el servei pugui començar durant el primer trimestre”.
La línia permetrà enllaçar amb les estacions de tren i autocar de Cervera per anar a Lleida i Barcelona. “Lleida és la capital econòmica, sanitària i universitària i hi hem de poder arribar amb facilitat”, va subratllar Ars. Els busos circularan cada mitja hora entre les 8 i les 20 hores. Es preveuen serveis addicionals els divendres a la tarda i els diumenges a la nit per als joves universitaris.
Inicialment es va estudiar prolongar la línia fins al municipi de Tàrrega, opció que finalment s’ha rebutjat. Tanmateix, segueix oberta la possibilitat que el bus faci parades a Bellveí, Torrefeta i Tarroja de Segarra.
En les reunions amb la Generalitat també van participar representants de bonÀrea, que de moment han optat per no comprometre’s econòmicament amb el projecte i analitzar alternatives pròpies dins del seu pla de mobilitat. Tot i així, l’alcalde no descarta que en el futur s’ampliï la franja horària del servei per facilitar l’arribada dels treballadors del torn de les sis del matí.
Actualment, Guissona disposa d’una sola línia cap a Barcelona i d’un servei a demanda operat per Cots Alsina.