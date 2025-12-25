Pluja de milions a Lleida: 44 milions d'euros per transformar barris degradats de cinc municipis
Lleida, la Seu, Solsona, la Pobla i Torrelameu i en queden fora Balaguer i cinc més
Lleida, Torrelameu, la Pobla de Segur, la Seu d’Urgell i Solsona rebran 44 milions d’euros del Pla de Barris per millorar els seus centres històrics, no només urbanísticament, també per impulsar la transició ecològica o l’acció sociocomunitària. Balaguer, Tremp i les Borges Blanques han quedat exclosos dels ajuts.
Cinc municipis de Lleida han estat seleccionats en la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat per finançar projectes de regeneració urbana, amb un total de 44 milions d’euros en subvencions.
Lleida ciutat lidera el rànquing amb 12,5 milions, seguida de la Pobla de Segur (9,3 milions), la Seu d’Urgell (8,6 milions), Solsona (8,6 milions) i Torrelameu (4,8 milions). Aquests fons beneficiaran directament 15.267 residents en àrees prioritàries, primant intervencions en els centres històrics i entorns més degradats.
El pla, impulsat pel govern del PSC de Salvador Illa, ha ampliat el pressupost inicial fins als 232,7 milions per a vint municipis catalans.
No obstant, sis municipis lleidatans més –Balaguer, Tremp, Arbeca, les Borges Blanques, la Granadella i Ponts– han quedat fora d’aquesta convocatòria malgrat haver-hi presentat projectes ambiciosos. Destaca la desproporció per càpita dels diferents beneficiats, ja que Torrelameu, amb només 799 habitants, rep uns 6.120 euros per habitant, davant dels 86 euros a Lleida amb 144.878 veïns, gràcies a regles que financen fins al 75% del projecte en pobles de menys de 5.000 habitants davant el 50% a grans ciutats.
Es dona la circumstància que dos dels beneficiaris estan governats pel PSC (Lleida i la Seu) i els altres tres per ERC, mentre que n’han quedat fora dos capitals governades pel PSC com Balaguer i Tremp.
L’alcalde de la Pobla, Marc Baró (ERC), va apuntar que “el municipi ha avançat 25 anys de cop, feia molta falta”.
En contrast, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va lamentar l’exclusió del seu projecte, de 12,5 milions. “Avui és un dia trist i no entenem per què no hem estat seleccionats”. Va insistir que el pla per al centre històric “continua viu” i optaran a la segona convocatòria al costat de Tremp i la resta de municipis exclosos.
Quant al calendari, els ajuntaments tenen 12 dies hàbils per acceptar la subvenció, i la resolució definitiva es preveu per a mitjans de gener.
La Seu ho veu “una oportunitat històrica”
L’ajuntament de la Seu d’Urgell, que rebrà 8,6 milions d’euros, va valorar com una “oportunitat històrica” la seua inclusió dins dels ajuts. Destaquen plans per rehabilitar habitatges del centre històric; la modernització de comerços; delegacions del Govern; la transformació de la plaça Catalunya, Sant Ot i l’avinguda Pau Claris i la rehabilitació de les Monges i el centre El Passeig. El delegat de Territori al Pirineu, Jordi Mas, va animar altres ajuntaments a presentar “plans potents” per a pròximes edicions.
Rehabilitar habitatge i reduir pisos buits
Solsona rebrà 8,6 milions per actuar a la plaça del Camp, el pont del riu Negre, la zona de pàrquing de les Moreres i la ribera i el passatge Guitart. La inversió més important, amb 4,5 milions, es destina a rehabilitar habitatge i rebaixar l’actual xifra de 230 pisos buits. “És una oportunitat per rellançar el centre”, va indicar l’edil Pilar Viladrich.
Piscina climatitzada i sòl industrial
El projecte de la Pobla, amb una subvenció de 9,3 milions, contempla 23 actuacions, entre les quals destaca una piscina climatitzada, una sala polivalent i desencallar una àrea de 8.000 m2 de sòl industrial, va explicar l’alcalde, Marc Baró.
Torrelameu projecta la seua transformació
L’alcalde, Carles Comes, va assenyalar que suposarà la transformació del municipi. “Avancem de cop el que faríem en 16 anys”, i va agrair la implicació de tot l’ajuntament.