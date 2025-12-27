Baqueira 1.500 ges a concors
Naut Aran da lum verda a un plan tà privatizar era gestion deth parcatge, qu’includís invertir 1,7 milions. Eth Conselh cedís era copropietat ar Ajuntament entara licitacion
Eth parcatge de Baqueira 1.500, ua des principaus pòrtes d’entrada ara estacion d’esquí e simbèu dera problematica abitacionau dera Val d’Aran enes darrèri iuèrns, pera acumulacion d’autocaravanes a on i residien trabalhadors de temporada dera estacion, cambiarà eth sòn modèl de gestion. Naut Aran a aprovat es bases que permeteràn qu’ua enterpresa privada pogue assomir era explotacion der espaci pendent un periòde de 50 ans. A cambi d’aguesta concession a long tèrme, era enterpresa gestora aurà d’executar ua inversion de 1,7 milions destinada a reformar tota era infraestructura.
Eth projècte de renovacion vò dignificar un espaci que, a conseqüéncia dera manca d’abitatge assequible ena zòna, a deishat d’èster un simple lòc d’estacionament entà vier ua solucion abitacionau d’emergéncia entà detzenats de trabalhadors deth complèxe. Es òbres previstes includissen ua naua pavimentacion, eth cambi complet der enlumenatge, era installacion de cargadors entà veïculs electrics e era adequacion de places entà persones damb mobilitat redusida.
A despiet dera entrada dera gestion privada, es condicions d’usatge non patiràn cambis drastics, e se mantierà era regulacion vigenta entà sajar d’ordenar era convivéncia entre toristes e trabalhadors. Era futura enterpresa gestora aurà es drets d’explotacion, mès es tarifes seràn limitades. Non poiràn superar es 0,30 euros per ora, coma mèrque era ordenança municipau de parcatges de Naut Aran.
Eth recinte mantierà era sua capacitat aproximada de 600 veïculs. Se reservaràn mès de 500 places entà torismes e 18 entà autocars, mès eth punt d’interès seguirà un viatge mès enes 60 places destinades a veïculs de mès de cinc mètres, includides es autocaravanes. Entad aguestes, s’abilitarà nauaments ua zòna especifica entà 50 veïculs de gran tamanh, a on se permeterà era pernoctacion jos condicions estrictes.
Aguesta mesura respon ara realitat dera Val, a on era impossibilitat de logar pisi a possat a fòrça trabalhadors a víuer enes sues forgonetes e caravanes. Tanben se mantieràn 30 places en rotacion de 72 ores annèxes ath parcatge. Eth Conselh a cedit ath consistòri era copropietat entà hèr era licitacion dera explotacion.
Er Ajuntament de Naut Aran cerque er equilibri entre modernizar ua infraestructura toristica e, ath madeish viatge, gestionar eth ‘vesiatge’ que s’a creat ena còta 1.500. Maugrat que i a alternatives privades ena Val d’Aran entath torisme d’autocaravanes, com eth Camper Park de Vielha o Era Yerla en Arties, eth parcatge de Baqueira encara ei un des principaus recorsi entàs trabalhadors de temporada, que non trapen abitatge entà dormir. Eth baile deth consistòri, César Ruiz-Canela, a afirmat qu’er objectiu ei “modernizar ua infraestructura essenciau entara mobilitat e milhorar era experiéncia des visitaires de Baqueira”, ath madeish temps qu’aufrís ua oportunitat d’inversion a long tèrme a trauès dera collaboracion damb eth sector privat.