SUCCESSOS
Detinguts per robar en tretze empreses de la Franja, Osca i Terol
La Guàrdia Civil va inspeccionar una ferralleria de Lleida i una altra de Barcelona
La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones i n’ha investigat tres més, veïnes de Lleida i Sabadell, com a presumptes autores de catorze delictes de robatori amb força i receptació en empreses d’Osca, inclosa la Franja, i Terol. El valor dels efectes sostrets és d’uns 700.000 euros i hi va haver robatoris en empreses de Fraga i Torrent de Cinca.
La investigació es va iniciar l’estiu passat després de detectar la presència d’un grup delictiu dedicat a cometre robatoris amb força a l’interior d’empreses, en les quals van sostreure coure, eines, trepants, radials industrials i telèfons mòbils, entre altres. Els investigadors van determinar que el modus operandi era el mateix en tots els robatoris. En el procés de l’operació, els agents van portar a terme diferents línies d’investigació per a l’esclariment dels fets. Durant les investigacions es van recuperar en un barri perifèric de Sabadell dos furgonetes i un camió-caixa que havien estat sostrets d’algunes de les empreses oscenques, i es van poder identificar els possibles autors. Les indagacions van confirmar la localització del grup delictiu en una zona perifèrica de Sabadell i que part dels efectes robats els derivaven cap a una ferralleria ubicada en aquesta localitat.
A finals del mes de novembre passat, agents de l’Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Barbastre, Equip Roca de la Guàrdia Civil de Barbastre, avalats pel Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de les comandàncies de Barcelona i Lleida i la Policia Local de Sentmenat van desenvolupar dos inspeccions en empreses de gestió de residus a Barcelona i Lleida, trobant en una d’aquestes material procedent d’un dels robatoris a Osca.
Els detinguts i investigats són quatre homes i tres dones amb edats compreses entre els 19 i els 50 anys. Els agents van poder resoldre els robatoris a l’interior de tretze empreses ubicades a Fraga, Torrent de Cinca, Montsó, Barbastre i una a Mont-roig, a la província de Terol, així com recuperar part dels objectes robats, que tenen un valor d’uns 230.000 euros.
Les diligències i els arrestats van ser remesos al Tribunal d’Instància 1 de Montsó, i els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs, i tenen l’obligació de personar-se davant de l’autoritat judicial quan siguin requerits.