L’oli artesà de Ribelles
El molí manté viva la tradició oliera del segle XVII i aquesta campanya ha processat 100.000 quilos. Aposta per la qualitat de l’or líquid i per utilitzar la pedra i premsa hidràulica
El Molí d’Oli de Ribelles, a Vilanova de l’Aguda, es manté en la història oleícola de la Noguera com un dels pocs molins artesanals de titularitat privada que encara queden a Lleida, i una raresa a Catalunya, comparable amb el molí municipal de Llimiana, al Jussà. Aquesta campanya ha processat o molt uns 100.000 quilos d’oliva. La singularitat de Ribelles rau en la fidelitat a un procés que té els orígens en l’antiga baronia de Ribelles, entre 1660 i 1666.
Les olives són triturades pacientment per grans rodes de pedra. Posteriorment, la massa resultant es reparteix en els tradicionals esportons per ser sotmesa a la pressió de les premses hidràuliques.
Segons Àngels Creus, una de les responsables d’aquest llegat familiar, el molí ofereix servei principalment a veïns de l’entorn que cullen oliva per a autoconsum. Aquests clients “aprecien l’oli d’oliva elaborat de manera tradicional”, valorant un procés manual cada vegada més difícil de trobar. El resultat d’aquest esforç artesanal és un “or líquid” amb gran valor afegit diferencial: un elevat nivell d’antioxidants preservats gràcies al premsatge en fred i a la molta tradicional. El molí resisteix com a testimoni viu del patrimoni rural i gastronòmic català, va explicar Creus.