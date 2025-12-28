El Pallars Sobirà posa a concurs la xarxa ciclista de BTT, enduro i turisme
El Sobirà aposta per la interconnexió d’itineraris esportius i familiars a la comarca. Unirà uns quinze municipis
El consell del Sobirà ha tret a concurs aquesta setmana el projecte per a la connexió i adaptació d’itineraris de bicicleta de muntanya (BTT), enduro i cicloturisme familiar a la comarca. La iniciativa forma part del programa Bike Natura – Aventura Pallars Sobirà, aprovat pel ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i finançat amb fons Next Generation, i compta amb un pressupost de 617.874 euros.
El projecte té per objectiu diversificar i desestacionalitzar l’oferta turística del territori, molt lligada als esports d’hivern i a les activitats aquàtiques d’estiu. Amb aquesta actuació, es busca consolidar la bicicleta com a eix vertebrador d’un model de turisme actiu, sostenible i accessible durant tot l’any, amb especial atenció a la pràctica familiar i als diferents nivells de dificultat.
El Sobirà compta amb una extensa xarxa de camins rurals, pistes forestals i senders històrics que connectaven pobles i bordes. Molts d’aquests traçats han estat utilitzats per excursionistes i ciclistes, especialment des de l’auge del ciclisme de muntanya.
En els últims anys, la comarca es posiciona com a destí cicloturista, amb iniciatives puntuals de manteniment de camins, senyalització bàsica i la creació d’alguns serveis per a ciclistes. Tanmateix, fins ara no existia una planificació global que integrés tots els itineraris en una xarxa coherent i ben connectada.
El projecte vol donar resposta a aquestes carències amb una actuació integral que inclourà quinze municipis, entre aquests Sort, Rialp, Llavorsí, Esterri d’Àneu, Espot o Alins. Els treballs inclouen la millora del ferm dels camins, la reparació de trams erosionats, la retirada d’obstacles, la reconstrucció de murs de pedra seca i la construcció de sistemes de drenatge per garantir la seguretat i durabilitat dels recorreguts.
Eixos del projecte
Un dels eixos del projecte és la instal·lació d’una senyalització homogènia i moderna. Es col·locaran senyals direccionals, cartells informatius, avisos de seguretat, punts d’interès cultural i paisatgístic, així com plafons d’inici i final de ruta amb informació detallada sobre distàncies, desnivells i normes d’ús. A més, es reforçarà la presència de punts de servei, com àrees de mecànica bàsica, punts d’aigua i estacions de càrrega per a bicicletes elèctriques.